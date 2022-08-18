إليكم السعر الجديد لطنّ الترابة السوداء

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حدّدت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين ومئتين وعشرين ألف ليرة لبنانية.وفي بيان، أشارت الوزارة إلى أنه "يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الجمعة ١٩/٨/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء ٢٣/٨/٢٠٢٢ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.