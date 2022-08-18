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لبنان

إليكم السعر الجديد لطنّ الترابة السوداء

Lebanon 24
18-08-2022 | 04:48
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حدّدت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين ومئتين وعشرين ألف ليرة لبنانية.

وفي بيان، أشارت الوزارة إلى أنه "يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الجمعة ١٩/٨/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء ٢٣/٨/٢٠٢٢ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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