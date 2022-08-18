Advertisement

لبنان

تلويح بغياب العام الدراسي.. بيان يهمّ الأهالي

Lebanon 24
18-08-2022 | 04:59
A-
A+
Doc-P-981936-637964212855240060.jpg
Doc-P-981936-637964212855240060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت رابطة معلمي التعليم الأساسي- فرع بيروت إلى أنه "بعد شرح تفصيلي لما تقوم به الرابطة من تحركات، على صعيد فرع بيروت وعلى صعيد الهيئة الادارية والذي لا يلقى سوى النقد من بعض الزملاء الذين امتهنوا فن الاعتراض"، أكد رئيس الرابطة حسين جواد أنه "اذا لم نلمس الايجابيات التي ترضي المعلمين سوف لن يبدأ العام الدراسي".
Advertisement
 
واعتبر جواد أن "العام الدراسي الجديد يتطلب أن تُسدد كامل مستحقات المعلمين من الملاك أو المتعاقدين أو المستعان بهم، والحوافز المتأخرة، والمساعدة الإجتماعية وبدلات النقل المستحقة منذ شهر شباط الفائت".

وأفاد البيان ان وفدا من الرابطة، ممثلاً برئيسها جواد وعضو الهيئة الإدارية محمد اسماعيل،  زار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي وجرى البحث في جملة أمور تهم المعلمين وقد أكد الوزير الحلبي أنه استعرض بالأمس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المالية عدم صرف المساعدة الإجتماعية عن شهر نيسان للبعض وضرورة عدم ربطها بالحضور كما عن شهري أيار وحزيران، وأجرى اتصالاً برئيسة دائرة المحاسبة لتعجيل عملية إعداد جداولها والتي عزت سبب التأخير الى اضراب موظفي القسم الذين لم يشملهم بدل الانتاجية. ووعد بحل المشكلة ليصار الى تعجيل كل المعاملات التي يستفيد منها الأساتذة والمعلمون".

واشار الى "ان الوزير الحلبي اكد أيضا أنه طلب من وزير المالية ضرورة صرف المتأخرات من بدل النقل فوعد بها".

أما عن الحوافز، فقد أكد الوزير لوفد الرابطة "أنه سيتم عقد لقاء بين الوزارة  والجهات المانحة في الأسبوع المقبل وسيدعو رؤساء الروابط للحضور والإطلاع".

في سياق آخر، أكد رئيس الرابطة أنه قد "تم إعداد القرار اللازم حول بدل أتعاب المديرين أو الذين تم انتدابهم الى المدارس يومي الإنتخابات النيابية، وأيضا بدل أتعاب عمال الخدمة والنظافة الذين عملوا في اليوم التالي للانتخابات وأن مشروع القرار عند مكتب الوزير للتوقيع".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
09:32 | 2022-08-18
09:30 | 2022-08-18
09:15 | 2022-08-18
09:07 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website