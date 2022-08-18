"نقلة المياه"بـ900 الف ليرة... أهالي هذه المنطقة يشكون

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان اهالي قرى وبلدات منطقة الجومة في عكّار يشكون من شحٍ المياه التي مرّ 9 أيام على انقطاعها بشكل متواصل عن مناطقهم.



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وفي هذا السايق، ناشد الاهالي المعنين في المنطقة والبلديات طالبين منهم ، ضرورة التحرّك ومعرفة أسباب إنقطاع المياه لايجاد الحلول اللازمة التي تؤمن عودة المياه الى قراهم وبلداتهم. وبسبب هذا الانقطاع، يقوم الأهالي بشراء صهاريج المياه بكلفة 900 الف ليرة لبنانية، وهذا ما يشكل عبئا اضافيا بالنسبة لهم.وفي هذا السايق، ناشد الاهالي المعنين في المنطقة والبلديات طالبين منهم ، ضرورة التحرّك ومعرفة أسباب إنقطاع المياه لايجاد الحلول اللازمة التي تؤمن عودة المياه الى قراهم وبلداتهم.