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لبنان

"نقلة المياه"بـ900 الف ليرة... أهالي هذه المنطقة يشكون

Lebanon 24
18-08-2022 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان اهالي قرى وبلدات منطقة الجومة في عكّار يشكون من شحٍ المياه التي مرّ 9 أيام على انقطاعها بشكل متواصل عن مناطقهم.
 
وبسبب هذا الانقطاع،  يقوم الأهالي بشراء صهاريج المياه بكلفة 900 الف ليرة لبنانية، وهذا ما يشكل عبئا اضافيا بالنسبة لهم.
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وفي هذا السايق، ناشد الاهالي المعنين في المنطقة والبلديات طالبين منهم ، ضرورة التحرّك ومعرفة أسباب إنقطاع المياه لايجاد الحلول اللازمة التي تؤمن عودة المياه الى قراهم وبلداتهم.
 
 
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