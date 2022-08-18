​إدارة مستشفى "حيرام" تناشد سفارة الاردن... ما القصة؟

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قالت إدارة مستشفى حيرام في بيان أن "المواطن الاردني عماد اسماعيل محمد فوده مواليد ١٩٦٧ أدخل المستشفى في حال غيبوبة بسبب ارتفاع في الضغط ونزيف في الدماغ، فتمت معالجته وقُدمت له العناية اللازمة على نفقة المستشفى، وبنتيجة النزيف اصبح يعاني شللا نصفيا".وقال رئيس مجلس ادارة المستشفى سلمان عيديبي: "لقد اجرينا كل العناية اللازمة حتى استقر وضعه الصحي، وبما أنه اردني الجنسية أجرينا اتصالا بالسفارة الاردنية حيث لم نلق اي تجاوب او اي اهتمام، فاضطررنا الى الاتصال بالجمعيات ومراكز الرعاية في منطقة صور، ولم نلق ايضا اي جواب، لذلك يناشد المستشفى المملكة الاردنية عبر سفارتها في لبنان ايجاد حل لهذه المشكلة ومأوى له، علما ان المستشفى قدم كل العناية الطبية اللازمة وتكفل بالمصاريف كافة التي بلغت اكثر من 10 الاف دولار اميركي منذ نحو شهر" .