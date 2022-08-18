Advertisement

لبنان

​إدارة مستشفى "حيرام" تناشد سفارة الاردن... ما القصة؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 05:11
A-
A+
Doc-P-981940-637964218051599170.jpg
Doc-P-981940-637964218051599170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت إدارة مستشفى حيرام في بيان أن "المواطن الاردني عماد اسماعيل محمد فوده مواليد ١٩٦٧ أدخل المستشفى في حال غيبوبة بسبب ارتفاع في الضغط ونزيف في الدماغ، فتمت معالجته وقُدمت له العناية اللازمة على نفقة المستشفى، وبنتيجة النزيف اصبح يعاني شللا نصفيا".
Advertisement

وقال رئيس مجلس ادارة المستشفى سلمان عيديبي: "لقد اجرينا كل العناية اللازمة حتى استقر وضعه الصحي، وبما أنه اردني الجنسية أجرينا اتصالا بالسفارة الاردنية حيث لم نلق اي تجاوب او اي اهتمام، فاضطررنا الى الاتصال بالجمعيات ومراكز الرعاية في منطقة صور، ولم نلق ايضا اي جواب، لذلك يناشد المستشفى المملكة الاردنية عبر سفارتها في لبنان ايجاد حل لهذه المشكلة ومأوى له، علما ان المستشفى قدم كل العناية الطبية اللازمة وتكفل بالمصاريف كافة التي بلغت اكثر من 10 الاف دولار اميركي منذ نحو شهر" .
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
09:32 | 2022-08-18
09:30 | 2022-08-18
09:15 | 2022-08-18
09:07 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website