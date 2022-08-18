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لبنان

العبسي عرض مع زواره للاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية

Lebanon 24
18-08-2022 | 05:24
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استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة اللواء الركن بيار صعب واطلع منه على الاوضاع الامنية في البلاد وكانت معه جولة افق حول الاوضاع السياسية وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
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ثم استقبل رئيس جهاز الأمن القومي العقيد خطار نصر الدين في زيارة تعارف تطرق الحديث خلالها الى الاوضاع العامة في البلاد وكيفية العمل على الخروج من الدوامة التي باتت ترهق المواطن وتدفعه الى الهجرة بحثا عن حياة كريمة .

كذلك التقى المفتش العام لقوى الامن الداخلي العقيد فادي صليبا وبحث معه في الشأن العام.

الى ذلك استقبل العبسي  مستشار  الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان وتناول معه الاوضاع الاقليمية وتداعياتها على الساحة المحلية . كما استقبل المراقب الاول في الجمارك نقولا نصار .

ومن زوار الربوة  الدكتور داوود الصايغ والمحامي ابراهيم طرابلسي ، ونبيل خرياطي والمغترب رولان حجار والمطران المنتخب جان ماري شامي .
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