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لبنان

دولة تُقدّم مساعدات بقيمة 3.5 مليون دولار للبنان... ماذا تشمل؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 05:32
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عبر سفارتها في لبنان، "قرارها المساهمة بنحو 3.5 مليون دولار أميركي في لبنان عبر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".

وتهدف هذه المساعدات إلى دعم المواطنين اللبنانيين الضعفاء واللاجئين المقيمين في البلاد.
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وقال السفير الكوري في لبنان إيل بارك في بيان، إن "كوريا أظهرت دائما تضامنها مع الشعب اللبناني".

ولفت الى أن مساهمات بلاده "تهدف إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي على لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة". وأضاف: "لطالما كانت كوريا شريكا" ثابتا" على طريق تحسين وتعزيز المجتمعات الضعيفة في لبنان".

واوضحت سفارة كوريا أن هذا الدعم سيشمل: الدعم الطبي والغذائي، وتعزيز القدرات المحلية من خلال توفير الخدمات الأساسية مع التركيز على حلول كالطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للنفايات الصلبة والدعم الزراعي.

وتأتي هذه المساهمة اضافة إلى الجهود التي تبذلها كوريا لدعم السلام والاستقرار في جنوب لبنان من خلال قوات الكتيبة الكورية التابعة لليونيفيل، والتي تعمل أيضا على زيادة قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية.

وأكدت السفارة أن "حكومة الرئيس الكوري يون سوك يول الجديدة ستتبنى أدوارا ومسؤوليات أكبر في دفع السلام والازدهار العالميين من خلال تعزيز التعاون الإنمائي مع دول العالم بما في ذلك لبنان".
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