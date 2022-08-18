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لبنان

عسكري يفارق الحياة.... ما هو السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
18-08-2022 | 05:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب "احمد ادريس سلطان" (عسكري في الجيش) من بلدة مشمش بعد تعرضه لحادث مروع  في منطقة حلبا في عكار. 
 
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عسكري

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