خبر عن رفع تعرفات الضمان... ماذا في التفاصيل؟

Advertisement

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قراراً حمل الرقم 757 تاريخ 17/8/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر تمّوز 2022 بلغت قيمتها قرابة 37 مليار ليرة لبنانية توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.واشار كركي الى ان "هذا الاستحقاق الشهري الذي التزمه الصندوق منذ العام 2011 هو الضمان لاستمرار ديمومة القطاع الاستشفائي بخاصّة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرّت وما تزال تمرّ بها البلاد".من جهة أخرى، أعلن المدير العام للضمان أنّه، "وبغية التخفيف عن كاهل المضمون وطأة الفاتورة الصحيّة التي لم يعد قادراً على تحمّلها، واستعادة الصندوق لدوره الأساس كصمام الأمان الاجتماعي في البلاد، رفع الى مجلس إدارة الصندوق البارحة كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة وأنّه فور إقرارها من قبل المجلس سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف كما سوف تتمّ زيادة الأعمال المخبرية والشعاعية حوالي الضعفين ونصف أيضاً.أمّا في ما خصّ الاستشفاء، فإنّ الضمان سوف يباشر اعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فسوف تتم زيادة تعرفات الضمان مرتين ونصف".وفي الختام، أمل كركي من الدولة اللبنانية "الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين".