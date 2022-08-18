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لبنان

حميه استقبل السفير الايراني

Lebanon 24
18-08-2022 | 06:06
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الجمهورية الايرانية لدى لبنان مجتبي اماني، في زيارة تعارف تم خلالها عرض الاوضاع السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المتعلقة في المنطقة.
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بعد الاجتماع اشار السفير أماني الى ان" لقاء اليوم يأتي في سياق الزيارات التي يقوم بها على المسؤولين اللبنانين، وكانت مناسبة بحثنا فيها مع الوزير حميه في  مجالات عدة تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل والتي تفتح افاقاً واسعة للتعاون لما فيه مصلحة لكلا البلدين".

بدوره  اكد حميه أن "اللقاء كان ايجابياً تناولنا فيه مواضيع عدة يمكنها التخفيف من الازمة التي يمر بها لبنان"، مضيفاً : "نحن كوزارة نعمل تحت سقف القانون اللبناني والسيادة الوطنية"، لافتاً الى انه على "استعداد للتعاون مع كل الدول الصديقة في العالم وتفعيل العلاقات معها ومن بينها ايران بإستثناء العدو الإسرائيلي، وامكان التعاون بمشاريع استراتجية منتجة تساهم في نهضة لبنان وتفعيل مرافقه العامة"، مشيراً الى اننا "سنبقى على التواصل الدائم مع الشركات الإيرانية المهتمة بملفات تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل".
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