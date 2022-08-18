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لبنان

نازك الحريري نعت فريد المكاري: كان يكن له شهيدنا الغالي كل محبة وتقدير

Lebanon 24
18-08-2022 | 06:09
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صدر عن السيدو نازك رفسق الحريري التالي:
نعت السيدة نازك رفيق الحريري الأخ والصديق الغالي ونائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ فريد مكاري الذي رحل بعد صراع مع المرض. وقالت السيدة نازك إن "عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري خسرت اليوم، أخاً وفياً وصديقاً عزيزاً كان يكن له شهيدنا الغالي كل محبة وتقدير واحترام . لقد رافق الراحل الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مراحل عدة في حياته السياسية وفي تحقيق نهضة لبنان التي خصَّص لها شهيدنا الكبير حياته وعمله الوطني، وكانت الهدف المشترك الذي بُنِيت عليه أواصر الصداقة التي جمعتهما على مدى سنين طويلة من خدمة الوطن والمواطن. لقد فقدنا صديقًا عزيزًا كانت تجمعه بالرئيس الشهيد رفيق الحريري وبنا جميعًا روابط مودة واحترام.
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وتوجَّهت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصادق مشاعر العزاء والمؤاساة لعائلة الراحل الكبير سائلة الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالصبر والسلوان. رحم الله صديقنا الغالي فريد مكاري وجعله في جنة الخلد ان شاء الله .
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