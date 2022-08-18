في هذه المنطقة... حريق بين المنازل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير بين المنازل في منطقة البيسارية.

وتخوفا من تمدد النيران، يناشد الاهالي فرق الاطفاء التدخل السريع والعمل على تطويق الحريق.