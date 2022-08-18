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لبنان

في هذه المنطقة... حريق بين المنازل

Lebanon 24
18-08-2022 | 07:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير بين المنازل في منطقة البيسارية.
 
وتخوفا من تمدد النيران، يناشد الاهالي فرق الاطفاء التدخل السريع والعمل على تطويق الحريق.
 
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حريق

البيسارية

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