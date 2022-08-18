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لبنان

الحجار عرض مع ساجان لدور التنمية في الوصول إلى الإستقرار والسلام لدى الشعوب

Lebanon 24
18-08-2022 | 07:20
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إلتقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار، وزير التنمية الدوليّة الكندي هارجيت ساجان في دارة السفيرة الكندية شانتال شاستناي، بحضور المشرف العام لـ"خطّة لبنان للإستجابة للأزمة" الدكتورة علا بطرس. وجرى نقاشٌ حول الدور الذي يمكن للتنمية أن تلعبه من أجل الوصول إلى الإستقرار والسلام لدى الشعوب.
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وأثنى الوزير حجّار على "أهمية الزيارة التي يقوم بها ساجان للبنان في ظلّ الظروف الراهنة، من أجل معاينة الأوضاع عن كثب والإصغاء إلى المعنيين والإطلاع على الحاجات على الأرض لمساندة لبنان، خصوصا في مجالات الطاقة البديلة، والتنسيق على مستوى العمل الإجتماعي والتربوي، إلى تمكين المرأة من خلال دعم مبادراتها المُنتجة في المجتمع".
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