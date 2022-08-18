في الضنية... اطلاق نار بين عائلتين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار كثيف في منطقة بخعون في الضنية.

ووفقا للمعلومات فان اطلاق النار تم بين عائلتين في المنطقة بسبب اشكالات قديمة بينهما.

ويقوم الجيش بتسيير دوريات في المنطقة لاعادة الامور الى طبيعتها.