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لبنان

في الضنية... اطلاق نار بين عائلتين

Lebanon 24
18-08-2022 | 07:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار كثيف في منطقة بخعون في الضنية.
 
ووفقا للمعلومات فان اطلاق النار تم بين عائلتين في المنطقة بسبب اشكالات قديمة بينهما.
 
ويقوم الجيش بتسيير دوريات في المنطقة لاعادة الامور الى طبيعتها. 
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الضنية

اطلاق نار

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