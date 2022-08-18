Advertisement

لبنان

وزير العدل التقى وفداً من القضاة المضربين

Lebanon 24
18-08-2022 | 08:08
A-
A+
Doc-P-981981-637964322667633742.jpg
Doc-P-981981-637964322667633742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع وفد من القضاة الذين كانوا قد أعلنوا الإضراب والتوقف عن العمل بالأمس إحتجاجاً على  الأوضاع المادية والمعنوية التي يمر بها القضاة، في ما آلت اليه الأوضاع في قصور العدل. وقد جاءت وجهات النظر متطابقة بين الفريقين.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
09:32 | 2022-08-18
09:30 | 2022-08-18
09:15 | 2022-08-18
09:07 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website