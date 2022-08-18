وزير العدل التقى وفداً من القضاة المضربين

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع وفد من القضاة الذين كانوا قد أعلنوا الإضراب والتوقف عن العمل بالأمس إحتجاجاً على الأوضاع المادية والمعنوية التي يمر بها القضاة، في ما آلت اليه الأوضاع في قصور العدل. وقد جاءت وجهات النظر متطابقة بين الفريقين.

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