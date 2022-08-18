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لبنان

تكتل الإعتدال الوطني يعقد اجتماعا موسعا

Lebanon 24
18-08-2022 | 07:52
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صدر عن "تكتل الإعتدال الوطني"، البيان التالي: 
 
عقد اجتماع موسع لاعضاء تكتل الإعتدال الوطني  في مكتب رئيس مجلس الإنماء والاعمار الاستاذ نبيل الجسر .
‎حضر اللقاء الى جانب رئيس المجلس الاستاذ نبيل الجسر:
‎ الدكتور ابراهيم  شحرور والمهندس ايلي الحلو  ونواب  تكتل الاعتدال الوطني : أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم
‎كما حضر الاجتماع ممثل عكار في لجنة انماء الشمال الاستاذ حسن الحاج  . 
‎وتطرق   البحث في عدة مواضيع وخصوصاً  موضوع الاستملاكات والعمل على استكمال تنفيد اوتوستراد العربي من البداوي الى العريضة  حيث كان هناك تعاون من مجلس الانماء والاعمار وتم البحث في عدة حلول ومنها : إمكانية تفعيل القرض العربي لتنفيذه وتعديل بعض المراسيم التطبيقية.

وقد أعرب نواب التكتل أن أهالي عكار والمنية تعاني كثيراً من وعوره الطرقات وزحمة السير الخانقة وبالتالي إن تنفيد هذا المشروع الحيوي والمهم لمنطقة الشمال بأسرع وقت  يأتي من صلب برنامج تكتل الاعتدال الوطني.
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