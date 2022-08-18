29
o
بيروت
29
o
طرابلس
34
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
37
o
زحلة
38
o
بعلبك
34
o
بشري
29
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعميم من العميد خطار... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
18-08-2022
|
08:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الى رؤساء المراكز الاقليمية التعميم على جميع المراكز العضوية التابعة لهم عدم نقل اي مريض من المنزل الى المستشفى.
التفاصيل في الصورة التالية:
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: 354 مهمة في خلال 120 ساعة
Lebanon 24
الدفاع المدني: 354 مهمة في خلال 120 ساعة
18/08/2022 16:43:00
18/08/2022 16:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عناصر من الدفاع المدني تُخمدُ حريقاً شب في أكوام من النفايات في برج حمود
Lebanon 24
عناصر من الدفاع المدني تُخمدُ حريقاً شب في أكوام من النفايات في برج حمود
18/08/2022 16:43:00
18/08/2022 16:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق اعشاب وقصب في طرابلس
Lebanon 24
الدفاع المدني: إخماد حريق اعشاب وقصب في طرابلس
18/08/2022 16:43:00
18/08/2022 16:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني اخمد حريقا في عزقي ـ الضنية
Lebanon 24
الدفاع المدني اخمد حريقا في عزقي ـ الضنية
18/08/2022 16:43:00
18/08/2022 16:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ريمون خطار
الدفاع المدني
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
Lebanon 24
عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)
13:42 | 2022-08-17
17/08/2022 01:42:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
Lebanon 24
بينهم شقيق الشهيد اللواء فرانسوا الحاج.. قتيل و3 جرحى بحادث سير ومعلومات أولية خطيرة! (فيديو)
04:03 | 2022-08-18
18/08/2022 04:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-17
17/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمايوه أسود تحتضن زوجها على البحر.. نسرين طافش تتخطى "الحدود" والجمهور: استحوا (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بمايوه أسود تحتضن زوجها على البحر.. نسرين طافش تتخطى "الحدود" والجمهور: استحوا (صورة)
00:14 | 2022-08-18
18/08/2022 12:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-17
17/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:13 | 2022-08-18
ميقاتي يتابع ملف إعادة النازحين السوريين الى بلدهم ويعقد سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الكبير
05:00 | 2022-08-18
ميقاتي يُحرج باسيل المتأمِل بالفراغ!
09:32 | 2022-08-18
السفارة الهندية احتفلت بالعيد الـ76 لاستقلال الهند
09:30 | 2022-08-18
بلبلة كبيرة في برج حمّود وسقوط جرحى.. فيديو يرصد ما جرى
09:15 | 2022-08-18
كتابٌ من الجميل وحنكش بشأن أزمة المياه في المتن.. هذا ما جاء فيه
09:07 | 2022-08-18
خليل: مسألة الدولار الجمركي هي من صلاحية الحكومة
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
18/08/2022 16:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
18/08/2022 16:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
18/08/2022 16:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact