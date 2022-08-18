تعميم من العميد خطار... ماذا جاء فيه؟

طلب مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الى رؤساء المراكز الاقليمية التعميم على جميع المراكز العضوية التابعة لهم عدم نقل اي مريض من المنزل الى المستشفى.

التفاصيل في الصورة التالية: