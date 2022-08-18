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لبنان

تعميم من العميد خطار... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 08:24
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طلب مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار الى رؤساء المراكز الاقليمية  التعميم على جميع المراكز العضوية التابعة لهم عدم نقل اي مريض من المنزل الى المستشفى.
 
التفاصيل في الصورة التالية:
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ريمون خطار

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