Advertisement

لبنان

سلع غذائيّة ستخضع للدولار الجمركي... ما هي؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 08:22
A-
A+
Doc-P-981986-637964335871630564.jpg
Doc-P-981986-637964335871630564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، إلى أنّ "كل دول العالم تؤمن مداخيلها من الضرائب، ولا يمكننا أن نكمل على سعر صرف الـ1500، فنحن نريد تحسين الرواتب والأجور".
 
Advertisement
 
وقال سلام في مؤتمر صحافي: "نحن ننتظر جواب وزير المال على كتاب الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى الأرجح سيتم اعتماد سعر الـ20 ألفاً للدولار الجمركي".
 
 
وأضاف: "أريد أن أطمئن أن تداعيات سعر الدولار الجمركي الجديد على أسعار السلع ستكون ضئيلة جداً".
 
 
وأعلن سلام أنّ "المواد الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي تلك التي لها مواد رديفة موجودة في لبنان، وذلك لتحفيز القطاع الصناعي". 
 
 
وكشف أنّه "من السلع الغذائية التي ستخضع للدولار الجمركي هي الأجبان الفاخرة وأكياس الخضار المعلّبة، لكن أغلب السلع الغدائية لن تخضع للرسم الجديد".

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-08-18
05:00 | 2022-08-18
09:32 | 2022-08-18
09:30 | 2022-08-18
09:15 | 2022-08-18
09:07 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website