جثة داخل شاليه في المعاملتين... وهذا ما كشفته الأدلة الجنائيّة

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عثر على المواطن د.ص في العقد الخامس من العمر جثة داخل أحد شاليهات المعاملتين كسروان.وحضرت الى المكان القوى الامنية والادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، وتبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية.وتم نقل الجثة بواسطة عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى مستشفى السان جون في جونية.