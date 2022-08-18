السفارة الهندية احتفلت بالعيد الـ76 لاستقلال الهند

أقام سفير الهند سهيل أجاز خان استقبالا بالعيد الـ76 لاستقلال بلاده، في اوديتوروم بيار ابو خاطر في جامعة القديس يوسف - طريق الشام، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، النائب علي عسيران ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، السفير كنج الحجل ممثلا وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، النائب هادي ابو الحسن، العقيد الركن داني نخله ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العقيد سامي المر ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المقدم جورج حنا ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان ( "اليونيفيل") الجنرال أورلدو لاثارو، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، اللواء جورج شريم، نقيب الصيادلة جو سلوم، وحشد من السفراء والشخصيات الديبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية.استهل الاحتفال بالنشيدين اللبناني والهندي ثم كلمة ترحيب ألقاها احد أركان السفارة، تلتها كلمة متلفزة لوزير خارجية الهند مورالي دهاران شدد فيها على "أهمية المناسبة".

ثم ألقى السفير خان كلمة قال فيها: "تحتفل الهند كل عام بعيد الاستقلال في 15 آب. في هذا اليوم، نالت الهند استقلالها وأصبحت دولة حرة وذات سيادة. احتفلنا العام الماضي بعيد استقلال الهند الـ75، وسنكمل هذا العام 75 عاما من استقلال الهند في 15 آب. وهذا يجعل هذا العام عامًا خاصًا، وعلامة بارزة في رحلة أمتنا بحيث نكمل 75 عامًا من الاستقلال، والسيادة، احتفلنا تحت شعار ما نسميه آزادي كا عمريت محوتساف".وأضاف: "نظمت السفارة نحو 100 نشاط في إطار عمريت محوتساف منذ آذار من العام الماضي. تشمل هذه الأنشطة نشاطات ثقافية وتجارية، وفعاليات عن اليوغا والأيورفيدا والترويج السياحي، ونحتفل بشراكاتنا التنموية وبأبطالنا الوطنيين. وقد شارك المجتمع الهندي وأصدقاؤنا اللبنانيون في لبنان بغالبية ساحقة في جميع هذه الأنشطة".وتابع: "في هذا الاحتفال السعيد بعيد استقلالنا في لبنان، نحتفل أيضًا بالعلاقات الودية التاريخية بين الهند ولبنان. لطالما أعجبنا في الهند بروح التعددية والثقافة والتقاليد في لبنان والنظام الديموقراطي ومرونة الشعب وتنوعه. وإنّ أطيب تمنياتنا هي دائمًا مع أصدقائنا اللبنانيين الذين أعطوا الحروف الأبجدية للعالم وباعتبارهم سكانا لهذه الأرض الرائعة".وقال: "نحن نعمل عن كثب مع الجانب اللبناني لتوسيع مشاركتنا وتعميقها في جميع القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي توسيع تعاوننا في مختلف القطاعات من أجل مزيد من التقدم والازدهار لشعبي بلدينا".وأضاف: "أنا متأكد من أنكم جميعًا على علم بوجود جنود هنود في "اليونيفيل". فالكتيبة الهندية في "اليونيفيل" موجودة منذ عام 1998 وستدخل قريباً عام اليوبيل الفضي. إنهم لا يعملون بمهنية عالية فحسب، بل ساهموا أيضًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجنوب لبنان. وتمتعوا أيضًا بأقصى درجات الحب والاحترام لدى جميع الناس في جنوب لبنان".وختم: "مرة أخرى ، أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا للجميع في هذا الاحتفال بيوم استقلال الهند الـ76. ونشكركم جميعًا على الانضمام إلينا اليوم والمشاركة في احتفالاتنا والافادة من هذه الفرصة لزيادة تعميق روابط الصداقة والمحبة وتعزيزها بين الهند ولبنان".ثم كان عرض لرقصات فولكلورية هندية قدمتها مجموعة من الراقصات.وبعد الصور التذكارية، أقيم كوكتيل.