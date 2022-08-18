خدمات "أوجيرو" توقّفت في هذه المناطق... ماذا حصل؟

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ في سنترال القبيات بسبب الضغط على المولدات، مما أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة.

وقالت إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن.