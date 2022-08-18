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لبنان

الحلبي بحث مع رابطة اساتذة التعليم الثانوي في مطالبها

Lebanon 24
18-08-2022 | 10:08
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي السيدة ملوك محرز وعضو الرابطة عصمت ضو، في حضور مديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر ومسؤول المعلوماتية توفيق كرم ومسؤول التوريدات في المشاريع الدولية بلال ناصر.
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واطلع الوزير الحلبي على مطالب الرابطة لجهة إنهاء دفع متأخرات الحوافز بعدما تم تصحيح غالبية الأخطاء في اللوائح الواردة من الثانويات الرسمية، والعمل على سداد منحة شهر نيسان وتأمين الإنتاجية للأساتذة الملحقين بالإدارة في الوزارة.
 
كذلك، طالبت الرابطة بتأمين موعد للروابط مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
 
ورحب الوزير الحلبي بالرابطة، مؤكدا "أن الموعد مع الرئيس ميقاتي سوف يتم تحديده قريباً"، وأضاف: "أما بالنسبة إلى عدم ربط منحة شهر نيسان بالحضور، فإنها تستوجب الحصول على موافقة إستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وقد أرسلت الوزارة مشروع مرسوم إلى مجلس الشورى بهذا الخصوص ، وأن الرئيسين موافقان على الأمر وينتظران وصول مشروع المرسوم".
 
أما بالنسبة إلى استفادة الأساتذة الملحقين بالإدارات من الإنتاجية ، فإن الوزارة أعدت أيضا مشروع مرسوم وأرسلته إلى مجلس الشورى. وهناك موافقة من الرئيسين على هذا المشروع أيضا.
 
وتم التوافق مع الرابطة على عقد اجتماع قريب للبحث في التحضيرات للعام الدراسي الجديد وتأمين مقوماته، سيما وان الرابطة تتابع التحضير في المدارس للدورة الإستثنائية للامتحانات الرسمية.
 
بقرادونيان
واستقبل الحلبي النائب آغوب بقرادونيان وعرض معه قضايا تربوية.
 
المكتبة الشرقية
ومن زوار الحلبي: رئيس "المكتبة الشرقية" مارون نعمه وعرض معه موضوع الكتب المدرسية، ففوزي أدهم من كلية الإمام الأوزاعي وعرض معه شؤونا تعود للكلية.
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