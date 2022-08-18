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لبنان

"موقفٌ بارز للاعب لبناني في بطولة عالمية.. هذا ما فعله بشأن مُنافسه الإسرائيلي

Lebanon 24
18-08-2022 | 10:21
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أفادت قناة "الميادين، اليوم الخميس، بأن اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر انسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي، وذلك رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي يشارك في المسابقة.
 
 
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لبنان

شربل أبو ضاهر

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