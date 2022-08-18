"موقفٌ بارز للاعب لبناني في بطولة عالمية.. هذا ما فعله بشأن مُنافسه الإسرائيلي

أفادت قناة "الميادين، اليوم الخميس، بأن اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر انسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي، وذلك رفضاً لمواجهة لاعب اسرائيلي يشارك في المسابقة.

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