بشأن ارتفاع سعر الدولار.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان

وسط الارتفاع المُتزايد لسعر الدولار في السوق الموازية، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنه "ليس معروفاً ما إذا كان مصرف لبنان سيلجأ إلى إصدار تعميم جديد من شأنه أن يلجم تصاعد سعر العملة الخضراء"، مضيفة: "مع ذلك، فإن أمر إصدار تعميم في أي لحظة مرجحٌ بنسبة كبيرة وقد حصل في فترة سابقة".
ووفقاً للمصادر، فإنه في حال قرر مصرف لبنان التدخل في الوقت الراهن، فإن ذلك ستكون عبر منصة "صيرفة" والمصارف من أجل ضخ الدولار في السوق، وأضاف: "قبل أشهر، تمكّن المصرف من معالجة تصاعد سعر الدولار عبر إضفاء تعديلات على القرارات المرتبطة بسعر صيرفة، لكن هذا الأمر الآن مرهونٌ بقدرة المصرف على زيادة التداول عبر تلك المنصة".