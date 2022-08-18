بشأن ارتفاع سعر الدولار.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان

وسط الارتفاع المُتزايد لسعر الدولار في السوق الموازية، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنه "ليس معروفاً ما إذا كان مصرف لبنان سيلجأ إلى إصدار تعميم جديد من شأنه أن يلجم تصاعد سعر العملة الخضراء"، مضيفة: "مع ذلك، فإن أمر إصدار تعميم في أي لحظة مرجحٌ بنسبة كبيرة وقد حصل في فترة سابقة".

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