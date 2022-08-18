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لبنان

بيانٌ من محافظ بيروت لأصحاب المولدات.. ما الذي طلبه؟

Lebanon 24
18-08-2022 | 10:38
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أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً إلى جميع أصحاب مولدات الكهرباء (إشتراك) ومستثمريها ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:
 
"انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على الممتلكات العامة وحقوق البلدية، وبعد أن تبين لللإدارة أن أعمدة الكهرباء والإنارة البلدية تعرضت لأضرار جسيمة من جراء تحميلها عشوائيا لكابلات وشبكات توزيع الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الخاصة (إشتراك) ومن دون ترخيص، مما يشكل خطراً داهماً على الأعمدة المشار إليها، وينذر بسقوطها، وبالتالي تعريض السلامة العامة لخطر مباشر، وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، على جميع أصحاب مولدات الكهرباء (إشتراك) ومستثمريها ضمن نطاق مدينة بيروت الامتناع فورا وبصورة نهائية عن استعمال أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة البلدية لتمديد الشبكات الكهربائية التابعة لمولداتهم، والتصريح لدى الدوائر المختصة في بلدية بيروت عن التمديدات الحالية القائمة، ووجوب الاستحصال على الترخيص اللازم ذات الصلة وفقا للأصول القانونية، وذلك خلال مهلة شهر واحد من تاريخه، تحت طائلة إزالة الشبكات والتعديات على نفقة المخالفين ومسؤوليتهم، واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص الجزائي والمالي عند الاقتضاء".  
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