سفارة كندا: وزير التنمية الدولية عرض مع المستفيدات من مشروع الفاو في بعلبك الاثر الايجابي لدعمهم

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أعلنت السفارة الكندية في بيان، أن "وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان التقى اليوم أعضاء المجموعة النسائية في بيت شاما قضاء بعلبك، اللواتي يستفدن من مشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان. وشاركت في هذا اللقاء كل من سفيرة كندا في لبنان شانتال تشاستيناي وممثلة المنظمة في لبنان نورة أورابح حداد".ولفت البيان الى أنه "بتمويل من حكومة كندا، تنفذ منظمة الأغذية والزراعة مشروع "دعم التعاونيات والجمعيات النسائية في قطاع الأغذية والزراعة في لبنان" بالتعاون مع وزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المرأة الريفية في لبنان وتحسين سبل عيشها من خلال بناء القدرات، منح الهبات النقدية ودفع كلفة اليد العاملة".وأشار الى أنه "خلال هذه الزيارة، ناقش الوزير ساجان مع أعضاء المجموعة الأثر الإيجابي للمشروع على سبل عيشهن. بفضل دعم كندا، بما في ذلك المنح النقدية، تمكنت المستفيدات من مجموعة بيت شاما من شراء الآلات والمعدات لإنتاج الكشك بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية والدورات التدريبيّة مما سيمكنهن من زيادة وتحسين الإنتاج وتسويقه".وأوضح البيان أن "مجموعة بيت شاما غير الرسمية تعد واحدة من 150 مجموعة نسائية وتعاونية اختارها المشروع لتلقي المنح النقدية أوالعينية. ومنذ إطلاقه في عام 2019، ساهم مشروع الفاو في بناء قدرات 255 مجموعة نسائية (تعاونيات وجمعيات ومجموعات غير رسمية) من خلال إنخراط أعضائها في مدارس إدارة الأعمال التعاونية، ودعمهم في تطوير خطط عمل مهنية ومستدامة".وذكر أنه "بالشراكة مع كندا، تنفذ منظمة الأغذية والزراعة مشروعًا آخر يعزز صمود المزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة المتضررة من الأزمة الاقتصادية واستعادة سبل العيش والقدرة الإنتاجية لـ 4600 مزارعاً ومزارعة من أصحاب الحيازات الصغيرة بما في ذلك 2320 امرأة على الأقل".