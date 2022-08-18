توضيح من مديرية الدفاع المدني: ما صدر اليوم مذكرة داخلية لتنظيم العمل وضبطه فقط

Advertisement

اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا حول "ما جرى التداول عبر بعض المواقع الإلكترونية عن توقف نقل المرضى من والى المستشفيات الا بأمر من العميد خطار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار"، واوضحت أن "ما صدر عنها اليوم هو مذكرة (تعليمات داخلية) لتنظيم العمل وضبطه فقط، وقد تضمنت حرفياً مراجعة رئيس شعبة الخدمة والعمليات عند الانطلاق لتنفيذ أي مهمة من هذا النوع إسوة بالمهام الأخرى التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني والتي تقتضي تحريك أي آلية من آلياته، الأمر الذي لا يتخطى كونه تدبيرا داخليا عاديا لا يستدعي تحويله الى مادة للتجاذب الإعلامي".واكدت المديرية "جهوزيتها التامة لتلبية نداءات المواطنين عند الضرورة".