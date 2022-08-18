وصول الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس

أشارت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، إلى "وصول الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس بتاريخ 2022/4/23 إلى مرفأ المدينة، بعدما تولى الجيش نقلها مع التجهيزات الخاصة بها".

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