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لبنان

وصول الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الغارق قبالة مدينة طرابلس

Lebanon 24
18-08-2022 | 11:41
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أشارت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، إلى "وصول الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس بتاريخ 2022/4/23 إلى مرفأ المدينة، بعدما تولى الجيش نقلها مع التجهيزات الخاصة بها".
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