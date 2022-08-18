الرئيس ميقاتي يجتمع مع عدد من المعنيين ومعالجة لموضوع تأمين المحروقات للقوى العسكرية والأمنية

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا بعد ظهر اليوم ضم وزير الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام منشآت النفط اورور فغالي، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.وقد تم خلال الاجتماع معالجة موضوع تأمين المحروقات للقوى العسكرية والامنية.وزير المالكما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير المال يوسف الخليل للبحث في ملف سعر الصرف المحدد على الاستيراد والالتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجّه الى وزير المال.وتم الاتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب.