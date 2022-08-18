وفد من نقابة موظفي شركتي الخليوي بحث مع إدارة "ألفا" في تصحيح الخلل بقيمة الرواتب

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اجتمع وفد من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان مع إدارة شركة "الفا"، حيث تم البحث، بحسب بيان للنقابة، في "تصحيح الخلل والتدهور الحاصل في قيمة الرواتب واعتماد القيمة الأساسية والفعلية الحالية".ولمس الوفد "تجاوبًا جديًّا لدى إدارة "ألفا" التي أبلغته انها تعمل على صوغ اقتراحات تعالج الخلل، على أن تتبلور الطروحات والمخارج يوم الاثنين المقبل على أبعد تقدير".وأكدت النقابة انها "تنظر بإيجابية الى هذه المباحثات، وستبقي اجتماعاتها مفتوحة ليبنى على الشيء مقتضاه".