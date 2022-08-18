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لبنان

أبو الحسن: هذا المطلوب من وزارة الطاقة ومصرف لبنان

Lebanon 24
18-08-2022 | 12:26
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان مطالبان بالعمل سريعا على توفير الإعتمادات لشراء مادة المازوت لمحطات ضخ المياه في نبع الرعيان والبلدات المجاورة التي تؤمن المياه إلى منطقة عاليه وجزء من بلدات المتن الأعلى، لم يعد يقوى المواطن على شراء المياه. بيكفي أعباء!".
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