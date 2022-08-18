سعر صيرفة... كم بلغ اليوم؟

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 37 مليون دولار أميركي بمعدل 26700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة."

Advertisement