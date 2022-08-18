بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات

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قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع "لبنان 24" إنه "تمت الموافقة على إدخال باخرة محملة بمادة البنزين إلى لبنان كانت متوفقة أمام خزانات الدورة لأكثر من أسبوع".وأضاف: "الباخرة هذه تحمل مادة البنزين لبعض الشركات وستبدأ عملية تفريغ حمولتها خلال 48 ساعة".وأكد أبو شقرا أن سائر المحطات في كل لبنان سيتوفر فيها البنزين بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل؛ وتابع: "حالياً فان توزيع البنزين مستمر قائم من قبل بعض الشركات لتلبية حاجة السوق وبالتالي فانه لا أزمة ولا داعي للهلع".ورداً على سؤال بشأن تغير آلية تسعير البنزين؛ جدد أبو شقرا التأكيد على أن هذا الأمر يتعلق بمصرف لبنان وليس بوزارة الطاقة.مع هذا، لفت أبو شقرا إلى أنه سيصدر يوم غد الجمعة جدول جديد للأسعار على أن يلحظ ارتفاعاً في سعر البنزين بسبب ارتفاع سعر دولار "صيرفة".