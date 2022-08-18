Advertisement

لبنان

إخماد حريق في مكب نفايات فنيدق

Lebanon 24
18-08-2022 | 12:48
A-
A+
Doc-P-982058-637964490437732508.png
Doc-P-982058-637964490437732508.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ادى ارتفاع درجات الحرارة الى اندلاع حريق في مكب نفايات فنيدق، وتسبب بانبعاث الروائح الكريهة في محيط المكب.
وتوجه على الفور فريق المستجيب الأول التابع لإتحاد بلديات جرد القيطع بآليته الى مكان الحريق وعمل على إهماده وتبريده منعا من إشتعاله مجددا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ. ف.ب" عن مسؤول روسي: إخلاء قريتين روسيتين بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر في إقليم بيلغورود قرب الحدود مع أوكرانيا
lebanon 24
19/08/2022 01:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شخصين جراء حريق داخل أحد المنازل بالقرب من مخيم البص في صور
lebanon 24
19/08/2022 01:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التسجيلات المصورة تكشف عن السبب الحقيقي لحريق كنيسة في مصر... من دخل من النافذة؟
lebanon 24
19/08/2022 01:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة... حريق بين المنازل
lebanon 24
19/08/2022 01:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

فنيدق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2022-08-18
03:00 | 2022-08-18
18:33 | 2022-08-18
17:10 | 2022-08-18
16:57 | 2022-08-18
16:16 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website