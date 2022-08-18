إخماد حريق في مكب نفايات فنيدق

ادى ارتفاع درجات الحرارة الى اندلاع حريق في مكب نفايات فنيدق، وتسبب بانبعاث الروائح الكريهة في محيط المكب.

وتوجه على الفور فريق المستجيب الأول التابع لإتحاد بلديات جرد القيطع بآليته الى مكان الحريق وعمل على إهماده وتبريده منعا من إشتعاله مجددا.

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