Advertisement

لبنان

رابطة قدماء القوى المسلحة: لن نقف مكتوفي الأيدي

Lebanon 24
18-08-2022 | 12:51
A-
A+
Doc-P-982059-637964494840789422.jpeg
Doc-P-982059-637964494840789422.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استغربت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في بيان، بعد اجتماع عقدته لجنة الدفاع عن حقوق العسكريين في الرابطة "استمرار سياسة الهروب إلى الأمام من خلال ترحيل المادة المتعلقة بمنح المساعدة الاجتماعية لموظفي الخدمة والتقاعد بحجة اقتراح تحويل المساعدة لاحقا إلى زيادة أجور على الرواتب والمعاشات التقاعدية،".
Advertisement

وطالبت ب"تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الأسلاك الوظيفية فورا وقبل أي إجراء آخر لا يعرف متى يتحقق، وذلك باحتساب المساعدة الاجتماعية على مجموع الراتب أو المعاش التقاعدي، وليس على أساس الراتب".

وأكدت أن "عدم إلغاء ضريبة الدخل على معاشات العسكريين المتقاعدين وفقا لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019 يعد استخفافا في تطبيق القوانين وضربا لمبدأ فصل السلطات، الذي يعتبر أساسا للنظام الديوقراطي الحر".

وناشدت "لجنة المال والموازنة والمراجع المختصة معالجة الخلل فورا، وخصوصا موضوع المساعدة الاجتماعية"، مؤكدة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استمرار التعسف والظلم في حق العسكريين المتقاعدين"، مشيرة إلى أنها "في صدد اتخاذ كل الخطوات المناسبة لإعادة الحق إلى نصابه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2022-08-18
03:00 | 2022-08-18
18:33 | 2022-08-18
17:10 | 2022-08-18
16:57 | 2022-08-18
16:16 | 2022-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website