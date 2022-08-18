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لبنان

توقيف سوريين لترويجهم مخدرات في جزين

Lebanon 24
18-08-2022 | 13:00
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قامت دورية من أمن الدولة - مكتب جزين بإلقاء القبض على عدد من مروجي المخدرات من التابعية السورية في منطقة جزين.
وبعد التحقيق معهم، وبناء على إشارة المدعي العام ماهر الزين، تم توقفيهم وسيسلموا الى مخفر جزين لمتابعة التحقيق معهم.
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