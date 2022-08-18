توقيف سوريين لترويجهم مخدرات في جزين

قامت دورية من أمن الدولة - مكتب جزين بإلقاء القبض على عدد من مروجي المخدرات من التابعية السورية في منطقة جزين.

وبعد التحقيق معهم، وبناء على إشارة المدعي العام ماهر الزين، تم توقفيهم وسيسلموا الى مخفر جزين لمتابعة التحقيق معهم.

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