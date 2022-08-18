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لبنان

دهم منازل مطلوبين في مزرعة الضليل - بعلبك وضبط آلات لتصنيع المخدرات

Lebanon 24
18-08-2022 | 13:48
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 18/8/2022 دهمت قوة من الجيش منازل عائدة لمطلوبين في مزرعة الضليل ـ بعلبك، وضبطت عددا من آلات تصنيع المخدرات وكمية من حشيشة الكيف بالإضافة إلى بنادق صيد مع ذخائرها. 
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سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".
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