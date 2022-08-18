نجل شخصية أمنية بارزة سابقة يتعرض للسلب بقوة السلاح

تعرض نجل شخصية أمنية بارزة سابقًا في الشمال فجر أمس الأربعاء لعملية سلب بقوة السلاح على اوستراد شكا - الهري، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".



وفي التفاصيل أنه أثناء عودته إلى منزله الكائن في إحدى البلدات الشمالية اعترض طريقه مسلحان ليتم اقتياده برفقة من معه إلى أحد الأحراج وسلبه سيارته من نوع جيب سوبر شارج ومبلغًا من المال كان بحوزته بالإضافة إلى هاتفين خلويين وسلاسل ذهبية، ثم فر المسلحان إلى جهة مجهولة.

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