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لبنان

مولوي عرض مع البعريني شؤونًا عكارية

Lebanon 24
18-08-2022 | 14:00
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، النائب وليد البعريني، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة عكار.
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بسام مولوي

وليد البعريني

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