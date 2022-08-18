مولوي عرض مع البعريني شؤونًا عكارية

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، النائب وليد البعريني، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بمنطقة عكار.

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