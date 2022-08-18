إصابة شخصين جراء حريق داخل أحد المنازل بالقرب من مخيم البص في صور



أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابات بحريق منزل بالقرب من شركة الكهرباء مدخل مدينة صور الشرقي.

ولاحقاً أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أنه أصيب شخص بحروق مختلفة، وآخر بضيق تنفس، جراء الحريق الذي اندلع داخل أحد المنازل بالقرب من مخيم البص عند مدخل صور الشمالي، بالقرب من شركة كهرباء لبنان، ونقلهما الدفاع المدني الى أحد مستشفيات صور للمعالجة. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران.