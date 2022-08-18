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لبنان

انحراف صهريج محروقات عن مساره على أوستراد شكا... وهذه النتيجة

Lebanon 24
18-08-2022 | 14:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف صهريج محروقات عن مساره على أوستراد شكا باتجاه طرابلس واصطدامه بعمود اسمنتي عائد لجسر مشاة في المحلة المذكورة. 

ولم يفد عن سقوط اصابات.
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شكا

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