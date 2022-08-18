انحراف صهريج محروقات عن مساره على أوستراد شكا... وهذه النتيجة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انحراف صهريج محروقات عن مساره على أوستراد شكا باتجاه طرابلس واصطدامه بعمود اسمنتي عائد لجسر مشاة في المحلة المذكورة.



ولم يفد عن سقوط اصابات.

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