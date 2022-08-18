محطة إرسال لشركة ألفا تتعرض للسرقة في هذه المنطقة

تعرضت فجر اليوم محطة إرسال تابعة لشركة ألفا في حامات قضاء البترون للسرقة من قبل مجهولين حيث عمدوا على سرقة كمية من مادة المازوت، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".



وأثناء فرارهم قام أحد الحراس المتواجدين في المنطقة بإطلاق النار باتجاههم بمحاولة توقيفهم إلا أنهم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

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