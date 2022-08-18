سفارة لبنان في الجزائر: فجعنا بما أصاب إخوتنا في ولايات الشرق الجزائري جراء الحرائق

أصدرت السفارة اللبنانية في الجزائر بيانا جاء فيه: "فجعنا بما أصاب إخوتنا في ولايات الشرق الجزائري جـراء الحرائق التـي تشهدهــا الجزائر الحبيبــة، والتـي أودت وللأسـف الشديــد بالكثير من الأرواح البريئــــة، وإننا وعلى إثر هذا المصاب الجلل، لنعزي أنفسنا وكافـة إخواننا الجزائريين، ونسأل المولى عز وجل أن يشمل أرواح الشهـداء الطاهرة برحمته الواسعـة ويسكنهم فسيح جناتــه وأن يلهم ذويهــم جميل الصبر وحسن العـزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء والعافية، كما ندعـوه جل وعلا أن يرفع عن الجزائر الحبيبة هذا البلاء ويحفظها وشعبها الشقيق من كل أذى ومكروه".

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