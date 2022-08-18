المرتضى: شعب فيه مثل البطل شربل أبو ضاهر لن يغلب أبدًا

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علق وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، على انسحاب اللاعب اللبناني شربل ابو ضاهر من دورة العاب قتالية ليتجنب مواجهة لاعب اسرائيلي بالقول: "شربل_أبو_ضاهر بانسحابه من البطولة رفضا لمواجهة الإسرائيلي إنما يقول لعدو الإنسانية: المواجهة القتالية الوحيدة معك هي المواجهة على جبهة الدفاع عن أرضنا وحقوقنا وثرواتنا، ولن تكون في الألعاب التي يروج لها التطبيع، وإنك أيها العدو لمنهزم حتما في المعركة الأساسية".واضاف ‏إن "شعبا فيه مثل البطل ‎#شربل_أبو_ضاهر لن يغلب أبدا!"