أبلغت دولة كبرى المفاوضين بين لبنان وإسرائيل من أجل الترسيم البحري أن خيارات التصعيد لا يجوز أن تبقى على الطاولة لحدوث خرق حقيقي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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