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لبنان

خيارات التصعيد لا يجوز أن تبقى على الطاولة

Lebanon 24
18-08-2022 | 17:10
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أبلغت دولة كبرى المفاوضين بين لبنان وإسرائيل من أجل الترسيم البحري أن خيارات التصعيد لا يجوز أن تبقى على الطاولة لحدوث خرق حقيقي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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