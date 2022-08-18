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لبنان

توقيف عصابة سلب سيارات في طرابلس

Lebanon 24
18-08-2022 | 18:33
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‏أوقفت شعبة المعلومات عصابة سرقة مؤلفة من ٤ اشخاص كانت قد نفذت عدة عمليات سلب للسيارات في طرابلس.
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