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لبنان
غواصة انتشال "مركب الموت" بدأت مهمتها بمرفأ طرابلس
Lebanon 24
18-08-2022
|
23:15
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كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": بعد نحو أربعة أشهر على غرق «مركب الموت»، مقابل شاطئ مدينة طرابلس (شمال لبنان)، وغرق العشرات بداخله، وصلت إلى لبنان الغواصة التي ستتولى انتشال المركب والضحايا العالقين فيه، يرافقها فريق فنّي مؤلف من 12 شخصاً.
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وأفاد مصدر أمني بارز بأن «الفريق الفني سيعمل، يومي الجمعة والسبت، على تجميع قطع الغواصة وتركيبها، على أن يتمّ نقلها بواسطة خافرة تابعة لسلاح البحرية في الجيش ، من مرفأ طرابلس إلى البقعة، أو المكان المحتمل لغرق المركب الذي يقبع في عمق 470 متراً في قاع البحر». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل الغواصة سيكون على مرحلتين؛ الأولى مهمّة التصوير لتحديد مكان المركب بشكل دقيق، لا سيما أن الغواصة تملك تقنيات عالية قادرة على التصوير على مسافة 200 متر شعاعية، والثانية البدء بعملية انتشال المركب والضحايا الذين بداخله، كما يعمل الفريق على سحب وتجميع الجثث، إذا كان بعضها خارجه». وأشار إلى أن الفريق الذي يرافق الغواصة يضمّ أكثر من عشرة أشخاص، أبرزهم قائدها، وهو أميركي الجنسية، وثلاثة خبراء من إسبانيا، وواحد من جنوب أفريقيا، وآخر من الهند».
ولفت المصدر الأمني إلى أن الجيش «سيواكب كل مراحل عمل الغواصة، بدءاً من وصولها وتركيبها إلى حين انتشال الضحايا وإنجاز مهمتها كاملة، وستكون هناك غرفة عمليات مشتركة مؤلفة من ضباط البحرية في الجيش وفريق العمل الأجنبي».
وبالإضافة إلى الدور الذي يبذله الجيش لإنجاح عمل الغواصة، ثمة فريق لوجيستي مؤلف من ذوي الضحايا سيواكب هذه العملية، وأوضح أحد أعضاء هذا الفريق لـ«الشرق الأوسط»، أن مهمة الفريق «وضع أهالي الضحايا بصورة ما يجري، وإطلاعهم على تطورات عمل الغواصة». وقال: «سنثبّت شاشات عملاقة في مرفأ طرابلس لنقل الصورة المباشرة عن عمل الغواصة بالتنسيق مع طاقمها والجيش ، كما سيصدر تقرير يومي من قائد فريق الغواصة بكلّ ما حصل معه».
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