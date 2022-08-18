رئيس موقت لبلدية طرابلس.. من هو؟ (صورة)

أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا مساء امس، قراراً بتكليف المهندس "أحمد قمر الدين" للقيام بأعمال بلدية طرابلس موقتاً لحين انتخاب رئيس بلدية جديد.



ويأتي هذا القرار كونه اكبر أعضاء البلدية سنّاً، وسيستمر بتسيير شؤون بلدية طرابلس حتى انتخاب رئيس جديد، وذلك حفاظاً على استمرارية العمل بالمرفق العام.

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