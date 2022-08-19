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لبنان

إنفجار غامض يهز الضاحية مساء أمس.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 00:45
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سمع صوت انفجار قوي مساء أمس في منطقة المريجة، تبين انه ناجم عن انفجار داخل احدى الشقق قرب مدرسة الصادق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب المعلومات الأولية فان الغموض يلف هذا الانفجار الذي لم تحدد معالمه بعد.
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المريجة

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