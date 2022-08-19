إنفجار غامض يهز الضاحية مساء أمس.. ماذا جرى؟

سمع صوت انفجار قوي مساء أمس في منطقة المريجة، تبين انه ناجم عن انفجار داخل احدى الشقق قرب مدرسة الصادق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات الأولية فان الغموض يلف هذا الانفجار الذي لم تحدد معالمه بعد.