بعد لقائه السفير الايراني.. هكذا علق حمية!

اللقاء مع السفير الإيراني لدى #لبنان مجتبى أماني ، شكلٍ مناسبة للتأكيد على أن تفعيل العلاقات مع إيران يكون من خلال التعاون معها للقيام بمشاريع استراتيجية تخدم تفعيل المرافق العامة التابعة للوزارة. pic.twitter.com/ja93SIJHus
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 19, 2022
اللقاء مع السفير الإيراني لدى #لبنان مجتبى أماني ، شكلٍ مناسبة للتأكيد على أن تفعيل العلاقات مع إيران يكون من خلال التعاون معها للقيام بمشاريع استراتيجية تخدم تفعيل المرافق العامة التابعة للوزارة. pic.twitter.com/ja93SIJHus