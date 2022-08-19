بعد لقائه السفير الايراني.. هكذا علق حمية!

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اعتبر وزير الأشغال العام والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية أنّ "اللقاء مع السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني شكّل مناسبة للتأكيد على أنّ تفعيل العلاقات مع إيران، يكون من خلال التعاون معها للقيام بمشاريع استراتيجية تخدم تفعيل المرافق العامة التابعة للوزارة".وقال حمية في مقطع فيديو مرفق خلال لقائه مجبتي: "نحن في وزارة الأشغال نعمل وفق القانون اللبناني، وعلى استعداد للتعاون مع كل دول العالم ومنها إيران باستثناء العدو الإسرائيلي، بما يخفّف عن وجع الناس، وإنشاء مشاريع استراتيجية تضع لبنان على مصافّ الدول المنتجة، والنهضة بالبلد من خلال تفعيل المرافق العامة".وأضاف: "سنتواصل مع السفارة الإيرانية والشركات التي تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والنقل، ليُبنى على الشيء مقتضاه".