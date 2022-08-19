Advertisement

لبنان

مطالب الراعي بقضية المطران قيد الاستجابة وهذه تطورات الملف

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-08-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-982167-637964933090529446.jpg
Doc-P-982167-637964933090529446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدو أن مطالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قضية المطران موسى الحاج بدأت تأخذ طريقها الى الاستجابة من قبل السلطات المعنية.

وتفيد المعلومات الامنية انه بعد تسليمه جواز سفره وهاتفه الخليوي، يتم اعداد جدول بالأموال المحجوزة وسوف تسلم الى أصحابها وغالبيتهم من قبل العائلات الجنوبية، بالاسم من قِبل المطران موسى الحاج. أما الأموال المرسلة الى سائر الطوائف أو الجمعيات، فستبقى رهن الاحتجاز الى حين تقدم اصحاب العلاقة بطلب استردادها. وبهذه الخطوة  تكون إنتهت المرحلة الأولى من هذا الملف بتنفيذ مطالب الكنيسة المارونية، ليبدأ بعدها الحديث بشأن كيفية  عودة الحاج  الى الأراضي المقدسة لمتابعة عمله الراعوي والكنسي.

Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-19
02:45 | 2022-08-19
02:41 | 2022-08-19
02:38 | 2022-08-19
02:37 | 2022-08-19
02:30 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website